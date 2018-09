Viele Verbraucher kaufen im Internet ein oder informieren sich dort über Produkte und Preise. Aber es lauern auch viele Kostenfallen. Kirsten Thul-Kunsmann von der Verbraucherzentrale erklärt im Vortrag „Kostenfalle Internet“, worauf man achten sollte.

In Einzelgesprächen können auch konkrete Probleme besprochen werden. Dafür sollten alle wichtigen Unterlagen mitgebracht werden. Der Vortrag findet am 4. Oktober um 15 Uhr im Laden „Kaufen mit Herz“ in der Burgstraße 49 statt. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung unter Telefon 06571/2110 oder per Mail unter info@dksb-wittlich.de