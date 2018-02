später lesen Hobby Vom Maar zum Bergkratersee Teilen

Gästeführer Karl Weiler bietet für Donnerstag, 1. März, 10 Uhr, eine sechseinhalbstündige Wanderung unter dem Motto „Vom Maar zum Bergkratersee“ an. Treffpunkt ist am Meerfelder Maar, Parkplatz am Sportplatz. Kosten: fünf Euro pro Person.