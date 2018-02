Trierer in der Rallye-DM:Ziel ist der Titelgewinn

Tipps für Rallyefans

Die Saarpfalz-Rallye im nördlichen Saarland ist traditionell der erste DRM-Lauf. Los geht es am Freitagabend auf dem Schlossplatz in der Kreis­stadt. Höhepunkte unter den 14 Wertungsprüfungen sind die Stadtrundkurse in St. Wendel am Freitag (19.30 Uhr) und Samstag (17 Uhr). Bis zum Nennungsschluss hatten 81 Teams gemeldet, darunter etliche Duos aus der Region in verschiedenen Divisionen. Weitere Infos und Zuschauertipps: www.saarland-pfalz-rallye.de