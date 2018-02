Ein Feuerwerk der guten Laune

Perfekt einstudierte Gardetänze überzeugen, und spritzige Büttenreden zünden beim LCV das Feuerwerk der guten Laune. Solotänze, Sketche und als Gäste die Tanzmäuse aus Schweich bereiteten ein abendfüllendes Programm, das keinen Wunsch offenließ. Von Dietmar Scherf

In der gut gefüllten Narrhalla (Turnhalle) konnten sich die Fastnachter vom Können und der Begeisterung der LCV-Mitglieder bestens überzeugen. Die Session stand unter dem Motto: „Hexenzauber, Gardepracht – endlich ist wieder Fasenacht“. Vorsitzender Karl-Heinz Lieser dankte dem Vorstand, dem Elferrat sowie den Trainerinnen und Betreuerinnen für die gute Arbeit in der Vorbereitung. Ihnen sei es gelungen, ein buntes und abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen. In der kommenden Session wollen die Longuich-Kirscher in einem neuen Domizil feiern.

Die Akteure: Moderationsteam: Suanne Helfen und Barbara Zentius, Tanzmäuse des Heimat- und Verkehrsvereins Schweich: (Trainerin: Sonja Storz), Kindergarde (Trainerinnen: Janina Lieser & Alina Born), Sabrina Koch (Betreuerin Marita Hau), Kinder-Solo-Mariechen Monique Krewer (Trainerin Christin Kremer, Betreuerin Sabrina Koch), Jugendgarde (Trainerin Christin Kremer, Betreuerin Sabrina Koch), Solomariechen Chiara Helfen (Trainerin Christin Kremer, Betreuerin Sabrina Koch), Tanzpaar Janina Lieser und Alexander Krag (Trainerin Christin Kremer, Betreuerin Sabrina Koch), Große Garde (Trainerin Christin Kremer, Betreuerin Sabrina Koch), Showtanz (Trainerin Christin Kremer), Büttenrede “Die Wahrsagerin“: Lydia Helfen & Brunhilde Wollscheid, Büttenrede Tratsch- &Klatsch-Weiber: Christin Kremer, Susanne Helfen, Barbara Zentius Sketch Die Männer vom WC: Dennis Göbel, Gerhard Schlag, Jürgen Zentius, Stefan Zentius, Barbara Zentius (Einstudiert von Susanne Helfen), Gast-Akteure: Stadthusaren Schweich, Musik: DJane Sonja Storz als Rent a sunshine Fun 2.0