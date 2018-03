später lesen Wittlich Wittlicher Konzerte starten ins neue Jahr Teilen

Mit dem Berlin Piano Quartet starten die Wittlicher Konzerte am Samstag, 20. Januar, ins neue Jahr. Ab 19 Uhr werden Christophe Horák (Violine), Micha Afkham (Viola), Bruno Delepelaire (Violoncello) und Kim Barbier (Piano) in der Synagoge auftreten. Das Berlin Piano Quartet besteht aus aufstrebenden Solisten und Kammermusikern aus den Reihen der Berliner Philharmoniker. Die Musiker führt vor allem eins zusammen: Die Leidenschaft, das verhältnismäßig wenig gespielte Repertoire für Klavierquartett gemeinsam zu erarbeiten. Neben den bekannten Werken von Mozart, Brahms, Schumann - den festen Größen dieses Genres - ist es ein erklärtes Anliegen des Berlin Piano Quartets, seinem Publikum weniger bekannte Werke dieser Besetzung näher zu bringen. Die Musiker legen durch ihren großen Erfahrungsschatz in der Sinfonie- und Opernliteratur großen Wert darauf, die jeweiligen Stücke der Komponisten auch aus diesem Winkel heraus neu zu betrachten. Experimentierlust, die Suche nach dem besonderen Moment, die Begegnungen mit den großen Musikern, Dirigenten und Komponisten unserer Zeit prägen dieses Ensemble nachhaltig.