Arbeitnehmer klagen gegen Tagesstreiks

(dpa) Die Arbeitgeberverbände aus Hessen und der Pfalz klagen gegen die Tagesstreiks. Der Verband „vem.die arbeitgeber Rheinland-Rheinhessen“ reichte seine Klage beim Arbeitsgericht Koblenz ein. „Die 24-Stunden-Streiks sind reines Gift für den Standort Deutschland. Sie schädigen nicht nur unsere direkt betroffenen Mitgliedsunternehmen. Angesichts der internationalen Vernetzung unserer Firmen richten sie auch schweren Schaden in unserer gesamten Industrie und am Produktionsstandort Deutschland an“, sagte Thorsten Bröcker, Hauptgeschäftsführer des Verbandes. Man sei aber bereit, eine Lösung am Verhandlungstisch zu suchen, teilte der Verband mit. Die IG Metall weitet ihre Warnstreiks unterdessen deutlich aus. Heute soll in 18 Metall- und Elektrobetrieben in Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen die Arbeit ruhen, kündigte Bezirkschef Jörg Köhlinger an.