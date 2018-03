Bewerbung für Bandcontest startet

Im Rahmen des Hermeskeiler Stadtfestes wird am Dienstag, 10. Juli ein Bandcontest veranstaltet. Mit professioneller Sound- und Lichttechnik im Rücken kämpfen sechs Bands um die Förderpreise der Stadt Hermeskeil im Wert von 300 Euro und 200 Euro und haben die Möglichkeit, am darauffolgenden Donnerstag für 90 Minuten das „Zelt zu rocken“. Die Bewertung der Bands erfolgt durch eine objektive Jury und die Masse der Zuschauer. Gesucht werden Bands aus allen möglichen Genres. Das Durchschnittsalter der Bandmitglieder sollte nicht über 30 Jahren liegen. Anmeldung bis zum 15. Mai per E-Mail an lena-weber@mail.de oder die Facebookpage „BandContest in Hermeskeil“. Kontakt: Lena Weber, Mobil: 0176/60902179, E-Mail:

lena-weber@mail.de