Warnung der Polizei : Erneut Telefonbetrüger in der Region Trier aktiv

Erneut Telefonbetrüger in der Region Trier aktiv

Zurzeit versuchen Betrüger, die sich am Telefon als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben, Menschen um ihr Geld zu bringen. Foto: Symbolbild/Polizei Trier

Trier/Saarburg Die Polizei warnt erneut eindringlich vor Betrug am Telefon – zurzeit durch falsche Microsoft-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. In der Region Trier häuft sich seit Jahresbeginn die Anzahl der Betrugsversuche und erfolgreichen Betruge mit der Masche „Falscher Microsoft-Mitarbeiter“.

Wie beim „Falschen Polizisten“, beim „Enkeltrick“ oder beim „Gewinnversprechen“ rufen Betrüger wahllos Menschen an, so die Polizei. Aktuell geben sie laut Polizei vor, dass sie Mitarbeiter der Firma Microsoft sind.

Dabei scheine den Tätern der Umstand in die Hände zu spielen, dass zurzeit mehr Menschen als vor der Pandemie zuhause seien und den Computer stärker nutzten als sonst, sei es im Homeoffice, Homeschooling, für Online-Bestellungen, zum Spielen oder auch nur zum Surfen im Internet.

Das Ziel der Täter sei immer das gleiche; die Opfer sollten ausspioniert, zu Zahlungen aufgefordert oder zur Preisgabe von Kontodaten animiert werden. Im Erfolgsfall erbeuteten die Täter zum Teil größere Geldbeträge, so die Polizei.

So sei jüngst ein 83 Jahre alter Mann aus Trier durch gekonnte Manipulation am Telefon zur Überweisung mehrerer Zahlungen bewegt und so um einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag geprellt worden.