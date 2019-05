Selfie mit dem Parteichef : Grünen-Vorsitzender Robert Habeck macht Wahlkampf in Trier

Trier Der Grünen-Vorsitzende hat am Donnerstag in Trier gesprochen. Trotz des schlechten Wetters hörten 200 Menschen dem 49-Jährigen zu.

Die Stadt ist an diesem Donnerstagnachmittag voll. In Luxemburg ist der Europatag erstmals Feiertag. Viele Luxemburger nutzen das, um in Trier einzukaufen. Auch zwei prominente Grünen-Politiker aus dem Nachbarland nutzen den freien Tag, um ihre deutschen Parteifreunde zu unterstützen: Umweltministerin Carole Dieschbourg und Verkehrsminister François Bausch. Dieser steht am Rande des Kornmarkts und unterhält sich mit Habeck. Die beiden kennen sich. Für ihn sei selbstverständlich, seine deutschen Parteifreunde beim Wahlkampf zu unterstützen, sagt Bausch.

Und Habeck blickt bewundernd nach Luxemburg, wo ab März kommenden Jahres der Öffentliche Nahverkehr kostenlos werden soll. Das sei auch ein Beispiel für Deutschland im Hinblick auf den CO 2 -Ausstoss und die Klimaziele. Habeck spricht sich für eine CO 2 -Steuer aus. Die Einnahmen sollten aber nicht dem Staat zugutekommen, sondern sollten an die Bürger zurückgezahlt werden.

Wie Bausch, der sich wie auch seine deutschen Parteikollegen gegen den Moselaufstieg und stattdessen für einen Ausbau ausspricht, fordert auch Habeck eine Verkehrswende, mehr Busse und Bahnen, mehr Radwege, weniger Autoverkehr. Es müsse wieder mehr Nachtzüge in Europa geben, so könnte der Flugverkehr reduziert werden. Habeck ist an diesem Nachmittag mit dem Zug nach Trier gekommen von einer Wahlkampfveranstaltung in Koblenz. In seiner knapp 30-minütigen Rede warnt er vor zunehmendem Hass und einer Ausgrenzung. Er ruft zu Zivilcourage auf gegen Parteien, die spalten wollen. Während Habeck spricht, versucht ein Trierer NPD-Aktivist die Rede mit einer Trillerpfeife zu stören. Der Grünen-Chef lässt sich dadurch nicht aus dem Konzept bringen, nimmt das zum Anlass, um auf die Gefahr von rechts hinzuweisen. Wohin Spalter führen könnten, zeige sich in Großbritannien. Er hoffe, dass die Briten sich noch besinnen und „doch noch bei uns bleiben in Europa“. Wie wichtig Europa und offene Grenzen seien, zeige sich vor allem in der Region Trier. Bausch spricht von einem „gelebten Europa“. Doch diese Errungenschaft sei nicht selbstverständlich und müsse stets verteidigt werden. Wie auch die Sicherheit, wie sich aktuell am ­Iran-Konflikt zeige.