Massive Kritik an Landesärztekammer : Trierer Arzt darf keine Kammerbeiträge zahlen

Massive Kritik an Landesärztekammer

Trier Rheinland-pfälzische Standesvertretung wird scharf kritisiert, weil sie einen Mediziner nicht zur Kasse bittet.

Wenn ein Firmenchef versäumt, für seine Leistungen eine Rechnung zu schreiben, wird das den Kunden freuen. In einem aktuellen Streitfall zwischen einem Trierer Arzt und der Landesärztekammer ist es genau umgekehrt: Der Orthopäde Dr. Wolfram Ortlieb hat schon mehrfach angemahnt, dass die Kammer ihm keinen Beitragsbescheid geschickt habe. „Passiert ist aber trotzdem nichts“, sagt Ortliebs Rechtsbeistand Kai Boeddinghaus.

Der Geschäftsführer des Bundesverbands für freie Kammern (bffk) fährt nun seinerseits scharfes Geschütz gegen die Ärztekammer auf. Die verhalte sich regelrecht kriminell, weil sie offenbar einzelne Ärzte bevorzuge, in dem die Doktoren keine Beiträge bezahlen müssten. „Das ist Untreue“, sagt der in der Region wegen seines Kampfes gegen vermeintlich zu hohe Kammerbeiträge bestens bekannte Kritiker.

Fakt ist: In Rheinland-Pfalz müssen Mediziner einen jährlichen Beitrag an die jeweils zuständige Bezirksärztekammer und an die Landesärztekammer zahlen. Die Höhe richtet sich nach dem Verdienst und der Stellung als Arzt und kann insgesamt bis zu mehrere Hundert Euro betragen.