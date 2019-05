Vergleich : Wasserstoff-Fahrzeug contra E-Auto: Das sind die Vor- und Nachteile

Extra

(Mos) „Die Batterie ist so ausgereift, dass es keinen Grund für die Brennstoffzelle gibt“, sagt Peter Götting, E-Mobilitäts-Experte der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Wie Matthias Scherer, Leiter des Studiengangs E-Mobilität der Hochschule Trier, sieht er das klassische E-Mobil – zumindest im Bereich PKW – deutlich im Vorteil: Statt zu einer Wasserstoff-Tankstelle fahren zu müssen (von denen es aktuell kaum welche gibt) kann man das Auto bequem zu Hause betanken. Laut Scherer ist die CO 2 -Bilanz der Wasserstoff-Herstellung zudem „nicht optimal“: Aktuell werde Wasserstoff aus Erdgas hergestellt. „Und wir brauchen immer noch den Tankwagen“. Sollte Wasserstoff eines Tages in großen Mengen „sowieso“ da sein, weil er als Speichermedium für erneuerbare Energie dient, dann mache es Sinn, auch Fahrzeuge damit elektrisch zu betreiben. Chancen für die Brennstoffzelle sehen beide Experten bei LKW, Bagger & Co. „Bei Nutzfahrzeugen wären alternativ sehr große und schwere Batterien erforderlich“, sagt Scherer. Erst wenn die Energiedichten von Batterien deutlich steigen, mache das Sinn.

