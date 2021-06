Traurige Nachricht : „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ - Hauptdarstellerin Libuse Safránková ist tot

Das Kult-Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ hat sie weltweit bekannt gemacht. Heute die traurige Nachricht: Hauptdarstellerin Libuse Safránková ist tot.

Safrankova spielte in fast 150 Kino- und Fernsehfilmen mit, zum Beispiel in «Die kleine Meerjungfrau» und «Der Prinz und der Abendstern». Sie stand in Prag zudem lange Jahre als Mitglied eines Kammerensembles auf der Theaterbühne. In dem mit einem Oscar als bester ausländischer Film ausgezeichneten Drama «Kolya» von 1996 war sie in der Rolle der Sängerin Klara zu sehen.