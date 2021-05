Reisen in Corona-Zeiten : Für die Urlaubszeit „Auf-Sicht-Fahren“ keine Strategie mehr

Es gibt gute Gründe, die Hürden für Fernreisen außerhalb Europas noch hoch zu setzen. Foto: dpa/Kevin Kurek

Meinung Berlin In zwei Wochen ist Pfingsten, in gerade einmal sechs Wochen beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Doch die Bundesregierung lässt noch immer klare Regelungen für das Reisen inner- und außerhalb Europas vermissen. Es ist an der Zeit, dass sie endlich Klarheit schafft.

Von Jana Wolf

Die Inzidenzen in Deutschland sinken seit Tagen, immer mehr europäische Länder lockern ihre Beschränkungen, selbst die Bundeskanzlerin zeigt sich „hoffnungsfroh“, dass auch Deutschland auf einen entspannteren Sommer zusteuert – und trotzdem fehlt es immer noch an klaren Perspektiven für die Urlaubszeit. Dabei spricht die aktuelle Entwicklung der Corona-Kennzahlen und die Prognosen von Virologen wie Modellieren eine eindeutige Sprache: Das Infektionsgeschehen dürfte demnach in den kommenden Wochen weiter rückläufig sein, solange der R-Wert unter dem kritischen Wert von 1 bleibt. Doch anstatt daraus klare Rahmenbedingungen für das Reisen abzuleiten, vertröstet die Bundesregierung die Bürger mit halbgaren Aussagen. So etwa Gesundheitsminister Jens Spahn, der Reisen innerhalb Europas „voraussichtlich“ ohne Impfung für möglich hält. Mit solchen Vorgaben lässt sich nicht verlässlich planen. Es ist an der Zeit, dass die Bundesregierung endlich Klarheit schafft.

Schon in zwei Wochen ist Pfingsten, in gerade einmal sechs Wochen beginnen in den ersten Bundesländern die Sommerferien. Nur eingefleischte Last-Minute-Liebhaber haben sich da noch nicht mit der Frage beschäftigt, wie und wo sie die nahenden Urlaubswochen verbringen. Das von Spahn ausgegebene Credo „Nordsee statt Südsee“ mag zwar für manch Unentschlossene ein willkommener Urlaubstipp sein. Aber Hand aufs Herz, selbst der Gesundheitsminister kann kein ernsthaftes Interesse daran haben, dass alle Deutschen sich dicht an dicht an den heimischen Küsten tummeln. Deswegen braucht es schleunigst Regelungen für das Reisen inner- und außerhalb Europas, an denen man sich orientieren kann.