(red) Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Mülheim an der Mosel ist ein Motorradfahrer aus dem Raum Trier ums Leben gekommen. Der 58-jähriger starb nach Angaben der Polizei am Sonntagnachmittag bei einem Sturz auf der B 53. Ein anderer Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kam ebenfalls zu Fall; der Mann aus dem Kreis Birkenfeld wurde schwerstverletzt in ein Krankenhaus nach Trier gebracht.