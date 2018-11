später lesen Kriminalfälle Nach Axt-Mord in Utscheid und Auto-Attacke in Taben-Rodt: Ermittlungen laufen FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Twittern

Teilen



Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter in zwei spektakulären Kriminalfällen in der Region. Noch immer ist unklar, warum ein 59-Jähriger am Sonntag im Eifelort Utscheid seinen 80 Jahre alten Onkel mit einer Axt erschlagen hat. Von Bernd Wientjes