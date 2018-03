später lesen Kompakt Kompakt FOTO: Bernd von Jutrczenka / dpa FOTO: Bernd von Jutrczenka / dpa Teilen

Twittern

Teilen



Trotz der kritischen Sicherheitslage in Afghanistan hat Deutschland erneut abgelehnte afghanische Asylbewerber in ihr Heimatland abgeschoben. Ein Abschiebeflug mit 19 Männern an Bord landete am Mittwochmorgen kurz nach 7 Uhr Ortszeit in der Hauptstadt Kabul, bestätigte die Internationale Organisation für Migration (IOM). Die Maschine war am Dienstagabend in Düsseldorf gestartet. Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten, weil sich dort der Konflikt zwischen Regierung und islamistischen Taliban sowie der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) drastisch verschärft. Unter den 19 Abgeschobenen waren ein Gefährder, 13 Straftäter und fünf Personen, die Angaben über ihre Identität hartnäckig verweigert hätten.