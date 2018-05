später lesen AOK Rauf aufs Rad – Starten Sie mit der AOK und dem Volksfreund in die Fahrradsaison! FOTO: stock.adobe.com / oneinchpunch FOTO: stock.adobe.com / oneinchpunch Teilen

Wer sich regelmäßig bewegt, tut seiner Gesundheit etwas Gutes. Schon 30 Minuten tägliche, leichte Bewegung steigern Ihre körperliche Fitness und natürlich auch Ihr psychisches Wohlbefinden. Dazu zählen alle Aktivitäten, die mindestens zehn Minuten am Stück dauern. Radfahren eignet sich besonders gut, um regelmäßige sportliche Aktivität in den Alltag zu integrieren. Die Wege zur Arbeit, zum Einkaufen, zu Freunden oder ins Kino sind häufig gar nicht so weit und lassen sich in vielen Fällen problemlos mit dem Fahrrad zurücklegen. Und das tägliche Fitnessprogramm haben Sie damit gleich erledigt. Außerdem sparen Sie nebenbei Spritkosten, die oft aufwendige Parkplatzsuche und Sie schonen die Umwelt. Sie werden staunen: Wenn Sie das Fahrrad nach einer Zeit ganz selbstverständlich auch auf alltäglichen, kurzen Strecken nutzen, werden Sie sich wohler und fitter fühlen!