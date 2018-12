Joachim Löw (Foto: dpa) sieht den Münchner Manuel Neuer auch beim weiteren Umbruch in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft als Stammtorhüter.

„Wenn Manuel seine Form hat, wird er eingeplant sein als Nummer eins bis 2020“, erklärte der Bundestrainer im ZDF-Sportstudio.

Lukas Kwasniok (Foto: dpa) ist neuer Trainer des Fußball-

Drittligisten FC Carl Zeiss Jena. Der Thüringer Traditionsverein gab am Sonntag die Verpflichtung des früheren Karlsruher Nachwuchstrainers bekannt, nachdem man sich am Samstag von Mark Zimmermann getrennt hatte. Jena war nach der 1:2-Heimniederlage am Freitag gegen den SV Meppen auf den 18. Tabellenplatz zurückgefallen.

Ralph Hasenhüttl (Foto: dpa) ist die Premiere als Trainer beim FC Southampton misslungen. Bei Cardiff City unterlag der Ex-Coach von RB Leipzig mit seinem neuen Club 0:1 (0:0).

Der FC Liverpool hat sich drei Tage vor dem letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Neapel in der englischen Premier League in starker Form gezeigt. Beim AFC Bournemouth siegten die Reds deutlich mit 4:0 (1:0). Dem ägyptischen Stürmer Mohamed Salah gelang ein Dreierpack (25./48./77. Minute) für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp. Bournemouth-

Profi Steve Cook (68.) unterlief ein Eigentor. Durch den Erfolg übernahm Liverpool die Tabellenführung. (dpa)