später lesen Internet Wenn Betreiber Lebensmittel übrig haben Teilen

Twittern

Teilen



Mit Too Good To Go können Smartphone-Besitzer überproduzierte Lebensmittel und Menüs von Restaurants, Bäckereien, Supermärkten oder Hotels zu einem reduzierten Preis kaufen. Die Betreiber geben an, welche Lebensmittel sie übrig haben, Kunden bestellen per App und das Programm zeigt an, wann sie das Essen abholen können.