Freizeit : Aktionswoche des Hauses der Jugend macht Kindern viel Spaß

Prüm (red) Mit Unterstützung des Bürgervereins Dausfelder Höhe hat das Haus der Jugend Prüm eine Aktionswoche mit vielfältigem Programm für Kinder zwischen sieben und zehn Jahren angeboten.

Spaß und Abwechslung brachten viele Bastel- und Spielangebote sowie Workshops. Die Kinder bewiesen sich in verschiedenen Wettkämpfen und traten am letzten Tag bei „Schlag die Betreuer“ erfolgreich gegen ihre Jugendleiter an. Zudem besuchten sie Kinder den Bauernhof von Familie Sohns in Weinsheim.