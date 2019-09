Bildung : Kochkurs für Kinder

Nusbaum Die Landfrauen Neuerburg bieten in den Herbstferien am Dienstag, 8. Oktober, einen Mitmach-Kochkurs für Kinder zum Thema: „Leckere Rezepte für Suppenkasper“ an. Beginn ist um 10 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Nusbaum.

