Bauen : Werken mit Paletten

Boxberg (red) Der Landfrauenverband Vulkaneifel veranstaltet am Samstag, 28. September, ab 10 Uhr ein Tagesseminar zum Thema „Bauen mit Paletten“ für Frauen im Gemeindehaus in Boxberg. Unter Anleitung erfahren die Teilnehmerinnen, was man alles mit Holzpaletten herstellen kann.

