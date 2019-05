Wanderung : Wanderfreunde auf Fahrt

Seffern (red) Die Wanderfreunde Seffern laden für Sonntag, 2. Juni, zu einer Bustour zur IVV-Wanderung nach Schmelz ein. Abfahrt ist um 7 Uhr in der Ortsmitte in Seffern und um 7.15 Uhr bei den Westeifelwerken in Hermesdorf.

Die Kosten betragen zwölf Euro inklusive Startkarte. Anmeldung bei Lothar Brück unter Telefon 06569/7380. Zudem veranstaltet der Verein eine Drei-Tages-Fahrt von Sonntag, 8. bis Montag, 10. Juni, nach Ostfriesland. Informationen unter