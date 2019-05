Gesundheit : Rotes Kreuz eröffnet Tagespflege

Info

Die Entwicklung des Gesundheitszentrums (GHZ) in Neuerburg hat an Fahrt aufgenommen. So hat sich die Allgemeinärztin Sigrid Mundt dort angesiedelt. Außerdem gibt es mit Karl-Georg Hermans ein chirurgisches Angebot im Haus. Der RR-Pflegedienst hat in dem ehemaligen Klinikum eine Wohngemeinschaft für Menschen eingerichtet, die intensive Pflege brauchen. Außerdem gibt es vier Wohnungen der Lebenshilfe Kreisvereinigung Bitburg. Die GHZ-Geschäftsführer möchte das ärztliche Angebot gerne noch weiter ausbauen. Es soll auch Platz für Vereine und Selbsthilfegruppen geben.