Ferien : Schmuckworkshop für Mädchen

Bitburg (red) Das Deutsche Rote Kreuz bietet am Montag, 8. Juli, ab 9 Uhr einen Workshop für Mädchen zum Thema Schmuckbasteln im Mehrgenerationenhaus in Bitburg an. Die Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung ist ab sofort möglich.

