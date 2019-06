Daleiden-Dasburg : Wanderung an den Wasserfällen

Daleiden-Dasburg (red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg bietet am Samstag, 22. Juni, eine geführte Wanderung an den Irreler Wasserfällen an. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Daleiden am Marktplatz an der B410. In Fahrgemeinschaften geht es zum Parkplatz kurz vor Irrel, wo die Wanderung startet.