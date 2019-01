später lesen Bildung Berufsmesse mit 60 Ausstellern Teilen

(red) Diese Messe hat es in sich: Mehr als 60 Aussteller aus der ganzen Region präsentieren ihre Betriebe, Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten am Dienstag, 19. Februar, 9 bis 14 Uhr, bei der Berufs-Orientierungs-Messe – kurz BOM – an der Theobald-Simon-Schule (TSS) in Bitburg.