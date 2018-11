Info Abend zur 72-Stunden-Aktion im Haus der Jugend

(red) Ein Infoabend zur bundesweit größten Sozialaktion des Bundes der deutschen katholischen Jugend vom 23. bis 26. Mai 2019 findet am Dienstag, 20. November, von 19 bis 21 Uhr im Haus der Jugend ein Info-Abend zur 72 Stunden Aktion statt.

In 72 Stunden versuchen Jugendliche in ganz Deutschland die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen, indem sie soziale Projekte umsetzen.Zum Teil mit Überraschungseffekt, das heißt die Gruppe kennt das Projekt bis zum Start der Aktion nicht, zum Teil haben sich die Gruppen aber auch selbst ein soziales Projekt ausgesucht. An diesem Abend können gegebenenfalls schon erste Absprachen getroffen werden. Anmeldeschluss ist am 16. November.

Anmeldung: Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral, Telefon 06561/8938, E-Mail: fachstellejugend.bitburg@bistum-trier.de und unter: www.72stunden.de