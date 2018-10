später lesen Kultur Künstlerin malte jeden Tag ein Bild Teilen

Eine Ausstellung mit Bildern der Kölner Künstlerin Marion Anna Simon wird zurzeit in der Kreissparkasse Bitburg gezeigt. Die in Bitburg geborene Künstlerin malte und zeichnete nach dem Tod ihrer Mutter über einen gewissen Zeitraum jeden Tag ein Bild, in dem sie ihren Schmerz über den Verlust in Form von Selbstportraits darstellt, was zu einer großen Bilderwand heranwuchs.