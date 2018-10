später lesen TOURISMUS Mätti erzählt Biergeschichten Teilen

Die letzte Biergeschichtentour in diesem Jahr mit dem Brauergesellen Mätti startet am Sonntag, 21. Oktober, um 11.30 Uhr in der Bitburger Marken-Erlebniswelt. Es ist eine Erlebnisführung mit Geschichten aus dem Leben der frühen Brauer.