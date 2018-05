später lesen Musikverein Bitburg Musiker rollen roten Teppich aus Teilen

(red) Der Städtische Musikverein Bitburg lädt für Samstag, 5. Mai, um 20 Uhr zum Frühlingskonzert in die Bitburger Stadthalle ein. Unter dem Motto „Musikverein Bitburg at the Movies“ präsentieren die Musiker unter der Leitung von Joachim Schneider bekannte und beliebte Melodien aus Film und Fernsehen. Auch bietet der Verein ein buntes Rahmenprogramm. Eröffnet wird das Konzert durch das Jugendorchester unter der Leitung von Sarah Lichter.