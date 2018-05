später lesen Polizei Täter zerkratzen Autos in Erdorf Teilen

(red) Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag, 4. Mai, im Stadtteil Erdorf in der Bonner Straße zwei Autos beschädigt. Sie zerkratzten an einem BMW und einem Opel die gesamte Beifahrerseiten mit einem spitzen Gegenstand.