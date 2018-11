Tausende Besucher begleiten Halloween Spektakel in Bitburg.

(ang) Bereits zum 18. Mal hat der Gewerbeverein Bitburg unter dem Motto „Halloween Night Shopping“ ein schaurig-schönes Einkaufsvergnügen organisiert. Das Spektakel lockte am Mittwoch tausende Besucher nach Bitburg. Von Markus Angel

Höhepunkt waren jeweils zwei Auftritte des niederländischen „Close-Act-Theatre“. Die über vier Meter hohen „Colored Wings“ oder Flügelmenschen sorgten bei ihrem Walk auf Stelzen durch die Innenstadt für ein Raunen und Staunen bei den Gästen. Tausende Besucher folgten den bezaubernden Erscheinungen mit ihren bunten Flügeln, die elegant vom Rathaus aus über den Petersplatz zum Spittel, weiter in die Trierer Straße und wieder zurück Richtung Rathaus schritten. Immer wieder breiteten sie ihre in leuchtendes Rot, Aquablau und tiefes Purpur getauchten Flügel aus. Ein Meer aus Farben und Trommelwirbel endete immer wieder in einem spektakulären Tanz vor einem begeisterten und Applaus spendeten Publikum. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, dass das Konzept des Gewerbevereins stimmig ist und mit einem runden Rahmenprogramm aus Kürbis-Schnitzen, zahlreichen Imbisswagen, Karussell für Unterhaltung pur bei Kindern und Erwachsenen sorgt.⇥Foto: Markus Angel