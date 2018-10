später lesen JUGEND Workshops für aktive Mädchen Teilen

(red) Action für Mädchen: Am Samstag, 27.Oktober, startet die sechste Mädchen-in-Aktion-Veranstaltung, diesmal in Neuerburg in der Realschule plus, Nelsstraße 4. Veranstalter ist der Arbeitskreis Mädchen Eifelkreis Bitburg-Prüm.