Der Kurs „Bewegung, Fitness und mehr“ für Frauen beginnt am Mittwoch, 10. Januar, von 20 bis 21 Uhr in der Turnhalle des Eifelgymnasiums in Neuerburg. Das Angebot umfasst Aerobic, Pilates, Spielen und Übungen mit dem Theraband sowie verschiedene Sport- und Fitnesstrends. Der Sportkurs geht über das ganze Jahr. Lediglich während der Schulferien pausiert das Angebot. Der Jahresbeitrag liegt bei 20 Euro.