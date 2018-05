Jubiläum und Bezirkswandertag

Die Ortsgruppe Daun im Eifelverein feiert am Samstag, 12. Mai, ihr 130-jähriges Bestehen. Die Ortguppe Üdersdorf nimmt an der Feier am Samstag teil. Sie findet im Dauner Forum um 19.30 Uhr statt. Zu Gast sind unter anderem Staatsminister Roger Lewentz und die Vorsitzende des Eifelvereins, Mathilde Weinandy. Außerdem richtet der Dauner Eifelverein den Bezirkswandertag am Sonntag, 13. Mai, aus. Nach der Begrüßung durch Landrat Thiel um 10 Uhr werden vier Wanderungen angeboten: 10.30 Uhr Eifelblicke/Maarseen (14 Kilometer), um 10.45 Uhr Mineralquellentour (sieben Kilometer), um 11 Uhr historische Wanderung (fünf Kilometer), um 13 Uhr Kräuterwanderung (1,5 Stunden). Im Anschluss gibt es ein Nachmittagskonzert.