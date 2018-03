Erst wandern, dann Weckwurst essen

(red) Der Eifelverein Üdersdorf bietet für Sonntag, 7. Januar, seine Weckwurstwanderung an. Sie startet um 13.30 Uhr am Dorfbrunnen gegenüber der Kirche in Üdersdorf und führt zum Trombachtal. Dort geht es der Quelle entgegen weiter um die Aarley herum und am Steinbruch vorbei zur Mühlenkaul. Hier ist ein stimmungsvolles Treffen am Feuer in der Hütte bei Weckwurst, Brötchen und Getränken aller Art. Es sind alle Mitglieder, Nichtmitglieder und Gäste eingeladen.

Die leichte Tour ist 4,5 Kilometer lang und dauert etwa zwei Stunden. Wer nicht mitgehen will, kann auch direkt zur Hütte kommen.

Am Mittwoch, 17. Januar, findet die erste Seniorenwanderung des Jahres statt. Sie beginnt um 14 Uhr am Wanderwegweiser gegenüber der Kirche in Üdersdorf. Alle Anwesenden einigen sich gemeinsam auf einen Wanderweg.