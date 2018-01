Kreistag investiert in Kindertagespflege

(red) Auf Vorschlag des Kreisjugendamtes und auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses hat der Kreistag Vulkaneifel der Erhöhung der Geldleistungen an Tagespflegepersonen zugestimmt. Die Änderung ist nun in Kraft getreten. Die Kindertagespflege ist eine familiennahe, flexible und am Bedarf orientierte Betreuungsform für Kinder bis 14 Jahren in einer Kleingruppe von maximal fünf Kindern. Sie ist ein ergänzendes Angebot für die Tagesbetreuung von Kindern. Wer Informationen zur Kindertagespflege erhalten will oder Interesse hat, als Tagespflegeperson tätig zu sein, wendet sich an Jutta Fresinger unter Telefon 06592/933-267 oder per Mail an jutta.fresinger@vulkaneifel.de