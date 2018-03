später lesen Mobilität Lasst sie weiter fahren FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Aller Anfang ist schwer, heißt es, aber ob die Macher des Bürgerbus-Projekts in der Verbandsgemeinde Daun wirklich eine Ahnung davon hatten, wie zäh es werden würde? Denn trotz umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit ist die Nutzung der Busse sehr begrenzt, und dass sich von jetzt auf gleich daran etwas ändert, ist nicht zu erwarten. Also Schluss damit? Hoffentlich nicht, und es ist auch nicht zu erwarten. Denn den Initiatoren war von vornherein klar, dass sie einen langen Atem benötigen werden, um die Bürgerbusse zu etablieren. Lasst sie weiter fahren, denn es ist von großer Bedeutung, dass die Fahrzeuge in den Dörfern präsent sind und immer mehr als verlässliches Angebot gesehen werden.

