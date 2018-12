später lesen Polizei Auto beschädigt und einfach weitergefahren FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Ein Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich laut Polizei am Freitag, 30. November, auf dem Parkplatz an der K 97, gegenüber dem Forsthaus Königsfeld, in der Zeit zwischen 7 und 16 Uhr.