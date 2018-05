Förderverein Fußballclub Grimburg gründet sich

Die Gründungsversammlung des Fördervereins Fußballclub Grimburg beginnt am Donnerstag, 17. Mai, um 19 Uhr im Sportlerheim des Orts.

(red) Die Förderung des Fußballs und des Allgemeinwohls in Grimburg sind die Ziele des neuen Fördervereins Fußballclub Grimburg. Zur Gründungsversammlung am Donnerstag, 17. Mai, ab 19 Uhr im Sportlerheim Grimburg sind alle willkommen, die an einer Mitarbeit im Verein interessiert sind. Themen des Abends sind unter anderem eine Aussprache über die Gründung des Fördervereins, die Vorstellung, Beratung und Verabschiedung der Satzung, die Festlegung des Mitgliedsbeitrags, die Wahlen zum Vorstand sowie die Wahlen von zwei Kassenprüfern.