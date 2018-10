Mehr als ein  Pädagoge – ein Kapitän

Dr. Christian Schmidt ist jetzt offiziell zum Leiter der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil ernannt worden. Er versteht Schule als Wiege der Gesellschaft von morgen. Von Herbert Thormeyer

Die offizielle Amtseinführung von Dr. Christian Schmidt als Leiter der Integrierten Gesamt­s­chule (IGS) in Hermeskeil begann schon gleich mit einem dicken Lob. „Er ist für unsere Schule ein Gewinn“, stellte Hans-Jürgen München vom Führungsteam der Schule in seiner Begrüßung von Ehrengästen und Kollegen fest. Ja sogar als „Kapitän“, der teamorientiert und transparent arbeitet, wurde der Chef dieser Bildungseinrichtung bezeichnet, die mit dem aktuellen Jahrgang erstmals Abiturienten hervorbringt.

Ein Jahr lang konnte der Pädagoge schon seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Jetzt hat der Leitende Regierungsschuldirektor Martin Harz von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, die für die Schulen zuständig ist, die Urkunde zur Berufung auf Lebenszeit überreicht.

Interessant waren Harz’ Ausführungen dahingehend, dass er feststellte: „Bei Schulleiterstellen hält sich der Andrang in Grenzen.“ Erwartet würden dafür „Wunderschaffer mit robuster Natur“.

Als Vertreter des Schulträgers Landkreis sprach Landrat Günther Schartz die Hoffnung aus, dass die Baumaßnahmen an der IGS so weit vorangeschritten sind, dass sich der Schulleiter ganz seinen pädagogischen Aufgaben widmen kann: „Meinen Glückwunsch, dass Sie diese Herausforderung angenommen haben.“ Der Kreischef fügte hinzu: „Seien Sie ein Ansprechpartner für alle in der Schule, und beweisen Sie Rückgrat.“ Es gelte Kinder zu ordentlichen Demokraten zu erziehen, denn das sei heute wichtiger denn je.

Auch die Zusammenarbeit mit allen anderen Schulformen in Hermeskeil sprach Schartz an, damit allen Kindern alle Möglichkeiten an einem Ort offenstünden.

„Eine IGS zu leiten, die sich noch im Aufbau befindet, ist nicht einfach“, stellte die Sprecherin der IGS-Direktoren im Bezirk Trier, Antje Petri-Burger, fest. Die IGS Hermeskeil werde in Richtung voll- und gleichwertiges Abitur ihre Anerkennung als vollwertige Schule erlangen.

„Schwebezeiten sind nie gut“, findet Stadtbürgermeister Mathias Queck. Für die IGS sei es wichtig, die gymnasiale Oberstufe entwickelt zu haben, damit sie attraktiv bleibe. Doch die geäußerte Hoffnung, dass die Bauarbeiten schon beendet seien, musste das Stadtoberhaupt enttäuschen: „Die Sporthalle muss noch fertig werden, und wir brauchen eine gute Freisportanlage.“

Queck äußerte auch den Wunsch, dass Schmidt, obwohl im Saarland lebend, sich ins gesellschaftliche Leben Hermeskeils einbringt.

Für den Bürgermeisterbeauftragten in Hermeskeil, Hartmut Heck, ist die IGS ein Aushängeschild der Verbandsgemeinde. Er sagte dem neuen Leiter seine volle Unterstützung zu.

Der nun offiziell Ernannte bedankte sich bei seiner Vorgängerin, Christa Breidert, und legte dar: „Immer weniger Eltern schaffen es, sich genügend um Erziehungsaufgaben zu kümmern.“ Das sei ein Zeitproblem, aber auch ein Steuerungsproblem für den „Kapitän“. Vorbilder gingen verloren, Wohlfahrtsversprechen würden nicht eingehalten. Schule versteht Christian Schmidt jedoch als Wiege der Gesellschaft von morgen.

Der IGS-Leiter spricht sich für eine Entscheidungsstruktur mit offenem Dialog aus, in die sich Eltern ganz selbstverständlich einbringen sollen.