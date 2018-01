Im Handumdrehen Französisch gelernt

Sie haben viel gelernt und über Prüfungen geschwitzt. Doch die Mühe hat sich gelohnt: Schüler der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil erhalten Sprachzertifikate in Französisch.

Gepaukt, gebüffelt und am Ende bestanden. Insgesamt 18 Jungen und Mädchen der Integrierten Gesamtschule (IGS) Hermeskeil haben sich im Rahmen der Französisch-AG auf die DELF-Sprachprüfungen (Diplôme d‘Etudes en langue française) vorbereitet. Immerhin noch 16 Kandidaten sind zu den schriftlichen Prüfungsaufgaben in den Kompetenzen Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben angetreten. Alle Aufgaben wurden von Französischlehrern des Institut Français in Mainz ausgewertet.

Danach fanden die mündlichen Prüfungen durch französische Muttersprachler am Humboldt-Gymnasium in Trier statt. Alle 16 Prüflinge erfuhren, dass sie bestanden haben. Auf ihre Urkunden, die in Sèvres, einem Vorort von Paris unterschrieben werden, mussten sie allerdings bis kurz vor den Weihnachtsferien warten. Besonders zahlreich waren in diesem Jahr die Achtklässler für das A1-Niveau des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) vertreten: Maja Alt, Paulina Gauer, Leonie Gerstl, Tim Harig, Marvin Haupenthal, Kim-Malee Herbig, Emily Kaspar, Vanessa Lutsch, Maximilian Marx, Sina Müller, Marie-Sophie Oto, Lara Schmitt und Patrick Weber. Faduma Samatar war erneut die erfolgreichste Schülerin mit 95,5 von 100 Punkten.auf dem A2-Niveau. Asma Samatar bestand erfolgreich das B1-Niveau und Abdirahman Samatar ist in diesem Jahr der erste Schüler der IGS Hermeskeil, der die schwierige B2 Prüfung mit Abiturniveau abgelegt und bestanden hat.