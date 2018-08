später lesen Polizei Kartoffeln von Feld bei Geisfeld gestohlen FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte haben laut Polizei von einem Feld hinter dem Sportplatz in Geisfeld Kartoffeln gestohlen. Der Diebstahl sei am Sonntag, 29. Juli, um 19 Uhr verübt worden. Tatverdächtig seien zwei Männer, die mit einem silberfarbenen Kombi in Nähe des Feldes gesehen worden seien.