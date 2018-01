Der Don Kosaken-Chor singt am Sonntag, 11. März um 19 Uhr in der Eisenbahnhalle Losheim am See. Die stimmgewaltigen Solisten werden immer wieder als „russisches Stimmwunder“ bezeichnet. Sie vermitteln den Zauber und die eigene Melancholie der russischen Musik. Ihr Repertoire reicht von festlichen Gesängen über Volksweisen bis hin zu klassischen Komponisten. Karten gibt es im TV-Servicecentern Trier sowie unter der Tickethotline 0651/7199-996.