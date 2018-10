Theatergruppe zeigt Komödie in Waldweiler

Die Theatergruppe Waldweiler präsentiert ihr neues Stück in der Teufelskopfhalle Waldweiler. Hier gibt`s die Details.

Gezeigt wird die Komödie „Neurosige Zeiten“ von Winnie Abel in drei Akten. Die Vorführungen sind am Samstag, 3. November, 20 Uhr, und am Sonntag, 4. November, 18 Uhr, zu sehen.

Der Ticketpreis beträgt acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Abendkasse.

In Waldweiler können die Tickets reserviert und erstanden werden bei Mechthild Jung-Hädicke (Telefon 06589/690), Irene Klas-Gundel (06589/894) und Renate Reinert (06589/919178). Weitere Vorverkaufsstellen sind der Dorfladen Mandern, der Lebensmittelmarkt Udo Jungblut in Kell am See und der Heinz-Markt in Schillingen.