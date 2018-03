Wintertiere, Dämonen und Pilger

Der Nationalpark bietet zum Auftakt im Januar ein pralles Programm für Naturliebhaber und Familien.

(red) Der Nationalpark stellt seine Veranstaltungen für den Monat Januar vor.

Das neue Jahr startet im Nationalpark Hunsrück-Hochwald mit interessanten Besucherangeboten.

Samstag, 6. Januar, 16 Uhr: „Die Mächte der Raunächte“, Treffpunkt: Parkplatz Primstalsperre, Nonnweiler. Der Jahreswechsel ist eine Zeit voller Bräuche. Mit einer Fackelwanderung machen sich die Teilnehmer auf die Spuren der haarigen Dämonen im winterlichen Nationalpark.Für Familien mit Kindern ab zwölf Jahren geeignet

Montag, 8. Januar, 20 Uhr: Nationalpark im Kino Unsere Erde, Movietown Cinemas Neubrücke, Harald-Fissler-Straße 2, in Hoppstädten-Weiersbach. Keine Anmeldung erforderlich.

Sonntag, 14. Januar um 11.30 Uhr (nach dem Hochamt): „St. Jakobus trifft Nationalpark“, Treffpunkt: katholische Pfarrkirche St. Jakobus, Birkenfeld. Pilgerwanderung von der katholischen Pfarrkirche St. Jakobus in Birkenfeld zur St. Josefs-Kapelle, der Nationalparkkirche in Muhl.

Anmeldung und Information gibt es im Büro Dekanat Birkenfeld, Telefon 06781/567990, E-Mail: claus.wettmann@nationalparkkirche.de

Samstag, 20. Januar, 14 Uhr: „Standby-Tiere im Energiesparmodus“, Treffpunkt: Parkplatz Bürgerhaus, Neuhütten. Es ist Winter und kein Tier mehr zu sehen. Anhand der gefundenen Tierspuren müssen doch Tiere aktiv sein! Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts. Für Familien mit Kindern ab zehn Jahren geeignet

Montag, 22. Janaur, 19 Uhr: Nationalpark- Akademie, Thema und Ort der nächsten Nationalpark-Akademie werden Anfang Januar veröffentlicht.

Neben den bereits etablierten Erlebnis- oder Rangertouren findet der „Rangertreff am Hunsrückhaus“ statt. Besucher am Erbeskopf können täglich außer montags um 11.30 Uhr einen bebilderten Vortrag mit allgemeiner Einführung in den Nationalpark sowie Wissenswertes zu ausgewählten Themen wie Buchenwälder, Moore und Wildtiere erleben.

Bei allen Erlebnistouren ist eine Anmeldungen erforderlich unter poststelle@nlphh.de mit Angabe des gewünschten Termins in der Betreffzeile. Gerne können Sie sich auch telefonisch unter 06131/884152-0 anmelden. Die Anmeldefrist endet freitags 11 Uhr vor der Veranstaltung. Der Teilnahmebeitrag für die Erlebnistouren beträgt 10 Euro pro Person (Kinder bis 14 Jahre sind kostenlos). Die Ranger-Angebote sind kostenfrei und können ohne Voranmeldung besucht werden. Bei allen Touren sind witterungsgemäße Kleidung (Regen- und Sonnenschutz) sowie festes Schuhwerk Bedingungen. Rucksackverpflegung und Wanderstöcke sind nach eigenem Bedarf mitzunehmen. Bitte bei allen Wanderungen an Getränke denken.