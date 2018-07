später lesen Kommunales Deuselbacher Gemeinderat trifft sich Teilen

Der Ortsgemeinderates Deuselbach trifft sich am Mittwoch, 25. Juli, um 18.30 Uhr, m Tennisheim zu einer öffentliche und einer nichtöffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung des öffentlichen Teils stehen unter anderem eine Einwohnerfragestunde, die Sanierung/Erweiterung der Ortsentwässerung Deuselbach im Zusammenhang mit dem Ausbau der K 116 und K117, der Jahresabschluss 2016, die Haushaltssatzung 2018, die Abstimmung zur Aufnahme der Ortsgemeinde in die neue Gefahrenordnung und die Teilnahme am „Zukunfts-Check-Dorf“.