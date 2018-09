Ein Sozialpolitiker aus Überzeugung

Der Industrielle Stumm hat den Hunsrück geprägt. Ein Lokalhistoriker geht auf Spurensuche.

Im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz, der in diesem Jahr unter dem Motto „Industriekultur“ steht, hielt der Lokalhistoriker und Pfarrer Erik Zimmermann auf der Asbacher Hütte einen Vortrag über den Industriellen Carl Ferdinand Stumm (1836-1901). Untermalt wurde der Vortrag an historischer Stätte mit Klaviermusik aus der Zeit, vorgetragen durch den Kreiskantor und Projektleiter Roland Lißmann und den Pianisten Thomas Layes.

Stumm pflegte enge Beziehungen zur Asbacher Hütte, wo er 1860 Ida Böcking heiratete. Das stillgelegte Hüttengut nutzte Stumm nach der Stilllegung des Werkes als Sommerfrische. Dann kam es über Friedrich von Bodelschwingh an die Kreuznacher Diakonie, die es noch heute nutzt.

In seinem Vortrag beschrieb Zimmermann Stumm als Politiker, Antisozialisten und Protestanten. Stumm war Antisozialist aus Überzeugung, aber auch Sozialpolitiker aus Überzeugung. Das System Stumm setzte auf die persönliche Beziehung zwischen Unternehmer und Arbeitern. Eine Einflussnahme von außen durch Staat oder Gewerkschaften lehnte Stumm ab. Stumm betrieb eine vorbildliche betriebliche Fürsorgepolitik, vergleichbar mit Krupp in Essen, verlangte dafür aber den absoluten Gehorsam seiner Arbeiter. Von 1895 bis 1898 gehörte Stumm zu den engsten Beratern des Kaisers. Als der Vater der Industrialisierung starb, ging mit ihm eine Ära zu Ende.

Interessierte können heute in den Spuren der Eisenhütten-Dynastie wandern.

Dazu lädt die Traumschleife Stumm-Eisenhütten-Weg ein. Die Wurzeln liegen im kleinen Hunsrück­ort Sulzbach. Entlang des Weges gibtes viele Informationen zur Bedeutung der Familie für die industrielle Entwicklung der Region und darüber hinaus. Die Texte und Fotos der Info-Tafeln an der Traumschleife wurden überwiegend von Erik Zimmermann geschrieben und zusammengestellt. Ein Insidertipp von Daniela Andres von der Tourist- Information Rhaunen: „Gerade zur Herbstzeit ist die Traumschleife Stumm-Eiisenhütten-Weg“ besonders reizvoll, da einige Pfade durch herbstlich gefärbte Laubwälder führen.“

Infos zum Wanderweg im Internet unter www.saar-hunsrueck-steig.de