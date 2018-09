später lesen Blaulicht Polizei sucht Unfallfahrer Teilen

() Mehrere Verkehrszeichen sind an der K 106 in der Nähe des Archäologieparks Belginum beschädigt worden. Darauf machte ein Zeuge die Polizei am Samstag, 16. Juni, gegen 17.30 Uhr, aufmerksam.